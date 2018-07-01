Симона Вейль отныне покоится в Пантеоне

заявил президент Республики, открывая церемонию переноса в Пантеон праха бывшей узницы Освенцима, министра, первого председателя Европарламента и члена Французской академии.

Тысячи человек, в том числе известные деятели французской политики, науки и культуры, собрались в центре Парижа, чтобы воздать почести одной из самых любимых французами современниц. Симона Вейль скончалась год назад, не дожив двух недель до 90-летия.

"Нам следует отдать должное Симоне Вейль за то, что неопределенность и кризисы, которые обрушились на Европу, не заслонили в ее глазах ослепительную победу, одержанную 70 лет назад над стремлением к расколу, свойственному предыдущим столетиям, - заявил эммануэль Макрон в частности. - Нет ничего хуже отказа от надежд, благодаря которым Европа восстала из руин, в которых ее чуть было не оказалась погребена".

Вейль стала пятой женщиной, чьи останки находятся в Пантеоне. Она и ее супруг Антуан - третья семейная пара, удостоенная подобной чести.