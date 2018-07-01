Глава МВД Германии и лидер Христианско-социального союза Хорст Зеехофер объявил о намерении уйти в отставку с обоих постов, сообщили внутрипартийные источники.
Зеехофер уходит в отставку
Зеехофер уходит в отставку
Соответствующее заявление было сделано в ходе заседания руководства ХСС в Мюнхене, проходившего за закрытыми дверями и завершившегося поздно вечером в воскресенье.
Две недели назад Зеехофер поставил канцлеру Ангеле Меркель ультиматум, требуя добиться от европейских партнеров ужесточения миграционной политики, в противном случае он угрожал закрыть границы в одностороннем порядке. Наблюдатели также не исключали распада правящей коалиции.
На заседании правления ХСС в воскресенье Зеехофер заявил, что считает достигнутые на саммите ЕС договоренности по миграции недостаточными.