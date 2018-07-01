120 минут напряженной борьбы, и Россия выходит в четвертьфинал Чемпионата мира. В серии послематчевых пенальти подопечные Станислава Черчесова обыграли "красную фурию". Игорь Акинфеев смог отбить два мяча.
Россия - в четвертьфинале ЧМ
Россия - в четвертьфинале ЧМ
Под конец второго тайма счет на табло был 1:1. Два гола были забиты в первом тайме. Сначала мяч отлетел рикошетом от ноги Сергея Игнашевича. Но незадолго до перерыва Артем Дзюба смог сравнять счет, реализовав пенальти после того, как Жерар Пике получил желтую карточку за игру рукой.
На этом турнире Россия впервые смогла выйти из группы, и теперь добавила в свою копилку выход в четвертьфинал финала.