"Адьос, Ла Роха!" Самое интересное о матче Россия-Испания

Россия впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв Испанию в серии послематчевых пенальти. Мы решили собрать для вас несколько интересных фактов о встрече с "красной фурией" и о сборных в целом.

- В основное и в дополнительное время испанцы сегодня не забили ни разу. Первый мяч попал в ворота Игоря Акинфеева, отлетев рикошетом от ноги Сергея Игнашевича. Незадолго до перерыва счет смог сравнять Артем Дзюба, реализовавший пенальти. Кстати, перед турниром Дзюба делил первое место с Федором Смоловым в списке лучших бомбардиров российской сборной. У обоих на счету было 12 голов. Теперь у игрока тульского "Арсенала" на два мяча больше (13-ый он забил в матче с Саудовской Аравией).

- Исход встречи решался уже в серии послематчевых пенальти. Акинфеев отразил пенальти Коке и Яго Аспаса. Давид де Хеа не смог отбить ни один удар российских футболистов.

Товарищи по команде утешают Коке после того, как он не смог реализовать пенальти REUTERS/Carl Recine

- Андрес Иньеста уходит из сборной. Вскоре после матча на страницах "красной фурии" в соцсетях появились сообщения о том, что легендарный полузащитник, забивший победный гол в финале ЧМ-2010, прощается с национальной командой. "Мы можем сказать тебе только "спасибо". Ты принес нам славу. Ты поднял нас на самую высоту. Образец для других, уникальный товарищ. Бесконечная благодарность тебе, Андрес!"

- Испании никогда не везло во время встреч с командами стран-хозяек ЧМ и ЧЕ. "Красная фурия" всегда оставалась ни с чем. Так было в матчах против Италии в 1934 и 1980, против Бразилии в 1950, Франции в 1984, Германии в 1988, Англии в 1996, против Южной Кореи в 2002, против Португалии в 2004. А теперь и против России.

- Россия впервые одержала победу над Испанией. За 20 лет сборные встречались шесть раз. Две игры закончились ничьей (0:0 в 2006 и 3:3 во время недавнего товарищеского матча), и четырежды испанцы обыгрывали россиян: 1:0 в 1998, 1:0 в 2004 на групповом этапе ЧЕ, 4:1 на групповом этапе ЧЕ-2008 и 3:0 в полуфинале того же Евро.

Денис Черышев против Давида Де Хеа REUTERS/Carl Recine

- Интересно, что в обеих командах есть натурализованные бразильцы. В испанской это Диего Коста и Тьяго Алкантара (правда, полузащитник "Баварии" переехал на Пиренейский полуостров еще будучи ребенком), а в российской – Марио Фернандес (он получил паспорт РФ лишь два года назад). А еще за сборную России играет футболист, который мог бы выступать и за Испанию: у Дениса Черышева двойное гражданство.