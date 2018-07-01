В России стартовала протестная кампания против повышения пенсионного возраста. Оппозиционные организации и объединения левого толка провели в воскресенье акции в десятке городов страны. Выходить на улицы своих сторонников призывают, в частности, Алексей Навальный и КПРФ.
Пенсионный протест
Пенсионный протест
Первый секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин заявил в интервью Euronews, что эта реформа может спровоцировать бессрочные протесты: «Время дожития будет не более 1.5 — 2 лет. Всё остальное будут растаскивать и разворовывать. Граждане Российской Федерации имеют право на протесты... вплоть до забастовок и акций гражданского неповиновения, учитывая, что данный закон не соответствует Конституции... Объявлена война путинской команды гражданам Российской Федерации. В этой войне победит народ, их миллионы, в этом я глубоко убеждён».
В правительстве и в «Единой России» говорят о неизбежности повышения пенсионного возраста до 65 и 63 лет для мужчин и женщин. Сторонники реформы уверяют, что она выгодна гражданам.
Госдума планирует рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста 19 июля. До этого времени запланирован целый ряд протестных акций, к которым обещают присоединиться крупнейшие профсоюзные объединения.