Радости российских болельщиков нет предела

От фан-зоны на Воробьевых горах до столичных баров и ресторанов и, конечно же, главной пешеходной улицы Москвы Арбата - радость болельщиков после победы российской сборной над Испанией в 1/8 финала заполнила все.
Многие участники футбольного первенства опасаются встречи с российской сборной, как они признаются, из-за не знающей предела поддержки фанатов.
"Это было просто изумительно, - говорит Глеб, - я не ожидал такого ни секунды. Но мы так болели сильно, и Игорь Акинфеев - просто красавчик!"
"Мы показали, что мы тренировались, мы оказались лучше многих команд, многие в нас не верили. Я считаю, что мы доказалис всему миру, что мы можем, и русский футбол - ура!" - добавляет Маша.
"Мы, конечно, от дущи поддерживаем и желаем нашим победы, - заключает Дина. - Мы искренне желаем им быть номером один!"
Победой россиян над испанцами закончилась и дружеская встреча болельщиков, которая состоялась в Парке футбола на Красной площади и завершилась со счетом 2:0.