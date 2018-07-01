Радости российских болельщиков нет предела

От фан-зоны на Воробьевых горах до столичных баров и ресторанов и, конечно же, главной пешеходной улицы Москвы Арбата - радость болельщиков после победы российской сборной над Испанией в 1/8 финала заполнила все.

Многие участники футбольного первенства опасаются встречи с российской сборной, как они признаются, из-за не знающей предела поддержки фанатов.