157 тысяч участков для голосования открылись в Мексике в 8.00 по местному, 16.00 по московскому времени. Более 88 миллионов граждан страны, имеющих право голоса выбирают президента, обновляют состав обеих палат Конгресса, параллельно в 30 из 32 регионов страны организованы местные выборы.
Всеобщие выборы стартовали
Всеобщие выборы стартовали
Фаворитом предвыборной кампании считался Андрес Мануэль Лопес Обрадор - кандидат от левой коалиции "Вместе сотворим историю", позиционирующийся как борец с коррупцией. Рикардо Анайя, представляющий коалицию "Вперед, ради Мексики", куда вошли оппозиционные силы от умеренно левого до правоцентристского спектра, - самый молодой участник гонки ( ему всего 39). Преемственность действующего курса воплощает экс-министр Хосе Антонио Мид, выдвинутый коалицией "Все за Мексику" и в том числе правящей Институционно-революционной партией президента Энрике Пенья Ньето. Единственным независимым претендентом был губернатор северо-восточного штата Нуэво-Леон Хайме Родригес Кальдерон, временно оставивший свой пост ради участия в выборах.
Предварительные итоги голосования, как ожидается, будут обнародованы ближе к полуночи по местному времени (8 утра по Москве). Выборы президента в Мексике проходят в один тур, побеждает кандидат, получивший наибольшее число голосов.