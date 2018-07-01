Андрес Мануэль Лопес Обрадор может стать первым левым президентом Мексики за несколько десятков лет. Таковы результаты экзит-полов на выборах главы государства. Официальные итоги голосования, которое проходит в один тур, должны стать известны к утру. Одновременно с президентом мексиканцы выбирают депутатов конгресса, а также множество представителей местных органов власти, включая нескольких губернаторов штатов.
В Мексике закрылись избирательные участки
В Мексике закрылись избирательные участки
Волеизъявление, по словам наблюдателей.проходило в спокойной обстановке. Так, в стране работали 157 тысяч участков для голосования — практически все, за считанными исключениями.
Рад наблюдателей опасались продолжения насилия, которое потрясло страну в ходе предвыборной гонки. С осени прошлого года в Мексике были убиты более 130 политических деятелей, в том числе несколько десятков кандидатов, которые могли бы принять участие в выборах. Это связывают с высочайшим уровнем коррупции и с влиянием наркокартелей на политическую жизнь страны.