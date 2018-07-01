В Гонконге прошли торжества по случаю 21-й годовщины возвращения города под китайскую юрисдикцию. Они начались с поднятия флагов КНР и Гонконга под звуки национального гимна.
Годовщина присоединения Гонконга: торжества и протесты
Годовщина присоединения Гонконга: торжества и протесты
Выступая перед собравшимися, глава администрации автономии Кэрри Лам заявила, что принцип "одна страна, две системы", в соответствии с которым Гонконг вошёл в состав Китая, остаётся неизменным.
Она также предупредила, что ее правительство не потерпит в Гонконге "подрывной, антикитайской деятельности". В последние годы Пекин выражал обеспокоенность по поводу активизации радикального молодёжного движения Localism, выступающего за самоопределение Гонконга.
В воскресенье, после окончания официальной церемонии, на улицы города вышли тысячи человек, выступающие против усиления влияния Пекина. По мнению протестующих, вопреки принципу "одна страна, две системы" действующая администрация фактически вводит в автономии однопартийное правление.