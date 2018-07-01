Министр внутренних дел ФРГ, председатель баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер критически оценил решения саммита ЕС по противодействию нелегальной миграции. Канцлер Ангела Меркель рассчитывала на то, что решение саммита ЕС позволит ей преодолеть разногласия с ХСС, которая добивается ужесточения миграционной политики.
Будущее Меркель в руках Зеехофера
Будущее Меркель в руках Зеехофера
Не нашла Меркель поддержки у лидеров стран Вышеградской четвёрки - Венгрии, Польши, Словакии и Чехии. В воскресенье они опровергли сообщения о том, что договорились с Германией о приёме мигрантов на своей территории.
Политическое будущее находится в руках баварских консерваторов, которые примут в ближайшее время решение об отношении к последнему решению Евросоюза.
Неделю назад лидеры ЕС договорились о распределении мигрантов по странам союза на добровольной основе и о создании специальных центров для размещения нелегальных мигрантов до принятия решения о предоставлении им убежища.