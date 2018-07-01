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Германия

Будущее Меркель в руках Зеехофера

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Будущее Меркель в руках Зеехофера

Будущее Меркель в руках Зеехофера
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REUTERS/Michaela Rehle
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Министр внутренних дел ФРГ, председатель баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер критически оценил решения саммита ЕС по противодействию нелегальной миграции. Канцлер Ангела Меркель рассчитывала на то, что решение саммита ЕС позволит ей преодолеть разногласия с ХСС, которая добивается ужесточения миграционной политики.

Не нашла Меркель поддержки у лидеров стран Вышеградской четвёрки - Венгрии, Польши, Словакии и Чехии. В воскресенье они опровергли сообщения о том, что договорились с Германией о приёме мигрантов на своей территории.

Политическое будущее находится в руках баварских консерваторов, которые примут в ближайшее время решение об отношении к последнему решению Евросоюза.

Неделю назад лидеры ЕС договорились о распределении мигрантов по странам союза на добровольной основе и о создании специальных центров для размещения нелегальных мигрантов до принятия решения о предоставлении им убежища.

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