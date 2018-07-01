Побег как в кино

Самый знаменитый налётчик Франции вновь на свободе. За Редуаном Фаидом сообщники прилетели на вертолёте: он известен не столько самими преступлениями, сколько именно эффектными побегами из тюрьмы.

Вертолёт был угнан из местного аэроклуба, пилота взяли в заложники. Посадив машину в 37 километрах от тюрьмы, злоумышленники пересели на автомобиль. Поменяв несколько транспортных средств, они сумели оторваться от преследования. Теперь преступников ищут по всей Франции.

Банда Редуана Фаида стала известна ещё в 1990-е годы. Тогда его посадили на 30 лет, но освободили досрочно, и на свободе налётчик даже написал книгу. Там он признался в любви к кино, особенно — криминальным драмам.

В 2010 году в ходе ограбления инкассаторов погибла офицер полиции. Фаида признали виновным и приговорили к 20 годам, но в 2013-м он сбежал, тоже со спецэффектами: сообщники взорвали ворота и устроили в тюрьме перестрелку. Через полтора месяца беглеца нашли и прибавили к сроку пять лет.