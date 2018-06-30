Бельгия вспоминает погибших и думает о примирении

Тысячи людей вышли в воды Северного моря на побережье Бельгии, чтобы почтить память погибших в годы Первой мировой войны. Участникам акции предложили взять три тысячи небольших лодок и выстроиться в живую цепь между портовыми городами Зебрюгге и Остенде. На этих лодках писали имена тех, кто погиб в море.

В церемонии принял участие генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув. Он напомнил, что на западном фронте Первой мировой сражались около 300 тысяч австралийцев: «12 тысяч солдат из Австралии погибли и похоронены в Бельгии. Австралийцы благодарны народу Бельгии за то, с каким почтением они относятся к этой жертве, и я очень рад, что сегодня проходит эта акция памяти».

В акции участвовали король бельгийцев Филипп и королева-консорт Матильда. Мероприятие было организовано администрацией провинции Западная Фландрия. В анонсах подчеркивалось, что оно проводится в знак окончания вражды, с надеждами на будущее и с мыслями о примирении.