В Таиланде уже неделю не могут найти группу школьников, которая пропала в затопленной пещере Тхам Луанг на севере страны. По официальным данным, во время наводнения в подземных тоннелях находились игроки футбольной команды: 12 мальчиков в возрасте от 11 до 16 лет вместе с тренером. Они отправились в поход, вопреки предупреждениям об угрозе затопления.
Поиски пропавших в пещере школьников результатов не дали
Поиски пропавших в пещере школьников результатов не дали
У входа спасатели обнаружили велосипеды и кроссовки, а на стенах внутри пещер заметили следы, которые могли оставить школьники. Впрочем, установить, в какой части комплекса находится группа, пока не смогли.
Спасатели вместе со спелеологами ищут альтернативные лазы в пещеры на склонах горы, в надежде попасть в те части тоннелей, которые из-за наводнения были отрезаны от главного входа. В операции участвуют военные. Спасатели признают, что с каждым днём надежд найти живых всё меньше.