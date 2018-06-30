Поиски пропавших в пещере школьников результатов не дали

В Таиланде уже неделю не могут найти группу школьников, которая пропала в затопленной пещере Тхам Луанг на севере страны. По официальным данным, во время наводнения в подземных тоннелях находились игроки футбольной команды: 12 мальчиков в возрасте от 11 до 16 лет вместе с тренером. Они отправились в поход, вопреки предупреждениям об угрозе затопления.