Более 120 тысяч жителей южной Сирии стали беженцами за время наступления сирийской правительственной армии, которое началось на прошлой неделе. Только за последние несколько дней число перемещенных лиц в этой части страны выросло втрое и достигло 160 тысяч. Такие данные приводит Reuters со ссылкой на управление ООН по делам беженцев. Правозащитники бьют тревогу и говорят о приближении гуманитарной катастрофы: люди могут оказаться заблокированными между двумя армиями без возможности покинуть зону конфликта.
Сирии грозит ещё одна гуманитарная катастрофа
Сирии грозит ещё одна гуманитарная катастрофа
Тем временем, агентство со ссылкой на источники в руководстве Иордании отмечает, что в этих условиях участники противостояния на юге страны готовы к перемирию. В Госдепартаменте США эти данные пока не подтверждают и говорят о тяжелой ситуации в регионе, которая осложняется бомбардировками со стороны сирийской правительственной армии при поддержке российских военных.
Reuters со ссылкой на представителя оппозиционных сирийскому правительству группировок сообщает, что они начали переговоры о прекращении огня с российским командованием.