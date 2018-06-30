Сирии грозит ещё одна гуманитарная катастрофа

Более 120 тысяч жителей южной Сирии стали беженцами за время наступления сирийской правительственной армии, которое началось на прошлой неделе. Только за последние несколько дней число перемещенных лиц в этой части страны выросло втрое и достигло 160 тысяч. Такие данные приводит Reuters со ссылкой на управление ООН по делам беженцев. Правозащитники бьют тревогу и говорят о приближении гуманитарной катастрофы: люди могут оказаться заблокированными между двумя армиями без возможности покинуть зону конфликта.