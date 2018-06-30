Решения по миграции есть, а вопросы остаются

Прошедший в Брюсселе Саммит ЕС завершился заявлениями о серьёзном обновлении миграционной политики в Европе, однако неразрешённые вопросы остались. Связаны они, в частности, с тем, как будут работать новые центры миграции и в целом система распределения беженцев, особенно на фоне активизации гражданского общества.