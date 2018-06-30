Прошедший в Брюсселе Саммит ЕС завершился заявлениями о серьёзном обновлении миграционной политики в Европе, однако неразрешённые вопросы остались. Связаны они, в частности, с тем, как будут работать новые центры миграции и в целом система распределения беженцев, особенно на фоне активизации гражданского общества.
Решения по миграции есть, а вопросы остаются
Решения по миграции есть, а вопросы остаются
Председатель Европейского Совета Дональд Туск отмечал: «Помимо прочего мы направили ясное послание всем судам, в том числе и тем, которые обеспечивают работу некоммерческих организаций в Средиземном море: они обязаны уважать закон и не должны мешать операциям береговой службы Ливии».
Саммит проходил после нашумевшей операции по спасению сотен мигрантов, которых на судне Aquarius отказывались принимать Италия и Мальта. Теперь активисты вновь направляются к берегам Ливии, чтобы спасать людей, которые решили плыть через Средиземное море на лодках, заведомо не приспособленных для подобных путешествий. Часть мигрантов береговая охрана Ливии останавливает на морском пути и возвращает в Африку, которую они стремились покинуть.
После саммита канцлер Германии Ангела Меркель объявила о новом ужесточении миграционной политики: иностранцев, которые по европейским правилам должны были оставаться в других странах собираются прикреплять к специальным центрам с запретом покидать определённую территорию.
В Швеции тем временем сомневаются в эффективности создания центров приёма и распределения мигрантов. Премьер Стефан Лёвен заявил, не все страны заинтересованы в соблюдении общих принципов. Под вопросом оказалось и создание таких центров за пределами Евросоюза. Египет уже заявил, что не допустит их появление на своей территории.