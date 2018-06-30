Всеобщие выборы в Мексике в это воскресенье войдут в новейшую историю не только как одни из самых масштабных: внесенные в списки для голосования более 88 миллионов граждан выбирают президента, обновляют состав Конгресса, голосуют за 18 тысяч представителей местного, регионального и федерального уровней власти.
"Беспрецедентные выборы"
"Беспрецедентные выборы"
Фаворитом считается лидер Объединения левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор, в начале 2000-х руководивший правительством Мехико. Его главный лозунг- борьба с коррупцией и царящим в стране насилием.
Самый молодой участник предвыборной гонки - 39-летний Рикардо Анайя, кандидат от коалиции "Вперед, ради Мексики", объединяющей оппозицию от умеренно левого до правоцентристского спектра, в том числе парламентские Партия национального действия и Партия демократической революции. Он тоже обещает бороться с коррупцией, но шлейф финансового скандала серьезно усложняет его шансы на победу. отмечают наблюдатели.
Преемственность нынешнего курса воплощает экс-министр Хосе Антонио Мид, выдвинутый коалицией "Все за Мексику". Ее ядро - Институционно-революционная партия, к которой принадлежит действующий глава государства Энрике Пенья Ньето.
Единственный независимый кандидат - губернатор северо-восточного штата Нуэво-Леон Хайме Родригес Кальдерон, временно оставивший свой пост ради участия в выборах.
Эти выборы также запомнятся беспрецедентным разгулом насилия. Согласно подсчетам компании Etellekt, специализирующейся на анализе рисков, с начала сентября 2017 года по конец июня в Мексике были убиты более 130 политических деятелей, в том числе несколько десятков претендентов на выборные должности.