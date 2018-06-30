"Беспрецедентные выборы"

Всеобщие выборы в Мексике в это воскресенье войдут в новейшую историю не только как одни из самых масштабных: внесенные в списки для голосования более 88 миллионов граждан выбирают президента, обновляют состав Конгресса, голосуют за 18 тысяч представителей местного, регионального и федерального уровней власти.