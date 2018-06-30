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Мали

Нападение исламистов на штаб G5

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Нападение исламистов на штаб G5

Нападение исламистов на штаб G5
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Le Sahelien/Handout via Reuters
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Двое военных и один гражданский погибли, еще несколько получили ранения в результате нападения на штаб вооруженных сил "Группы пяти" зоны Сахеля в центральной части Мали. Погибли также двое нападавших, в том числе водитель заминированного автомобиля.

Ответственность за теракт взяла на себя "Группа поддержки ислама и мусульман" – связанный с "Аль-Каидой" альянс исламистских организаций Сахеля.

Это первое нападение на вооруженные силы "Группы пяти", в которую входят Мали, Буркина Фасо, Нигер, Мавритания и Чад и чей целью является борьба с вооруженными исламистами.

Правительство Мали объявило о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к теракту. Всего, по данным малийской полиции, в нападении принимали участие шесть человек.