Двое военных и один гражданский погибли, еще несколько получили ранения в результате нападения на штаб вооруженных сил "Группы пяти" зоны Сахеля в центральной части Мали. Погибли также двое нападавших, в том числе водитель заминированного автомобиля.
Нападение исламистов на штаб G5
Нападение исламистов на штаб G5
Ответственность за теракт взяла на себя "Группа поддержки ислама и мусульман" – связанный с "Аль-Каидой" альянс исламистских организаций Сахеля.
Это первое нападение на вооруженные силы "Группы пяти", в которую входят Мали, Буркина Фасо, Нигер, Мавритания и Чад и чей целью является борьба с вооруженными исламистами.
Правительство Мали объявило о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к теракту. Всего, по данным малийской полиции, в нападении принимали участие шесть человек.