Мэриленд прощается с убитыми журналистами

В американском штате Мэриленд прошла акция памяти погибших в результате вооружённого нападения на редакцию Capital Gazette. Сотни людей прошли траурным шествием по городу Аннаполис : в руках у многих были свечи и первый после нападения выпуск газеты с фотографиями пятерых убитых сотрудников издания.

В США события в редакции Capital Gazette называют одним из самых крупных нападений на журналистов в истории страны. В полиции говорят, что мужчина с помповым ружьём пытался убить как можно больше людей. Вначале он забаррикадировал аварийный выход, чтобы никто не мог убежать, а затем начал расстреливать всех, кого встречал на пути. Когда прибыла полиция, стрелок прятался под столом, при задержании он не оказывал сопротивления.

Задержанный оказался Джаредом Рамосом. Как сообщают правоохранители, он несколько лет назад безуспешно судился с газетой, обвиняя её в клевете. Незадолго до нападения редакция получала угрозы через Интернет.

В ходе слушаний по мере пресечения суд отказался отпускать Рамоса под залог. Ему предъявлены обвинения в умышленном убийстве пяти человек.