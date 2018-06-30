"У Канады не было иного выхода, кроме как ввести ответные меры на вступившие в силу с 1 июня
Канада наносит ответный удар
Канада наносит ответный удар
американские таможенные пошлины на сталь и алюминий" - так объяснил свои действия Дональду Трампу Джастин Трюдо.
Телефонный разговор между лидерами двух государств состоялся в пятницу вечером сразу после того, как стало известно, с 1 июля Оттава облагает пошлинами американские товары на сумму в 12,6 миллиардов долларов.
"Представление о том, что Канада является угрозой для национальной безопасности США, а именно таким было законное основание, выдвинутое нашими соседями для введения тарифы на экспорт стали и алюминия, не только абсурдно, но и пагубно", - прокомментировала принятое решение министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.
Она подчеркнула, что в "черный список" попали товары, которые можно заменить отечественными аналогами или экспортом из других стран, в том числе виски, кетчуп, апельсиновый сок, моторные яхты и газонокосилки.
Чтобы скоординировать действия с Евросоюзом в ответ на объявленную Дональдом Трампом торговую войну, Христя Фриланд посетила в минувший вторник Брюссель, где провела переговоры с европейскими партнерами.