Председательство в Европейском союзе переходит от Болгарии к Австрии. Церемония передачи полномочий, в которой приняли участие канцлер Себастьян Курц, премьер-министр Бойко Борисов и председатель Евросовета Дональд Туск, прошла на горе Планай, вблизи городка Шладминг в австрийской земле Штирия.
Председательство в ЕС переходит к Австрии
Председательство в ЕС переходит к Австрии
В качестве девиза для своего председательства Австрия выбрала слова "Европа, которая защищает".
Себастьян Курц: "Мы хотим придать особое значение теме защищённости в Европе. Мы хотим создать Европу, которая будет защищать людей. Мы хотим Европу, которая бы сохранила материальную защищённость людей, достигнутую нами за предыдущие десятилетия".
Коалиционное правительство Австрии, в которое входя представители консервативной Народной партии и антииммигрантской Партии свободы, уделяет также особое внимание вопросу ограничения нелегальной миграции. 20 сентября Австрия примет у себя саммит лидеров ЕС, посвящённый вопросам миграции.