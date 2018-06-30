Американцы не одобряют "нулевую терпимость"

"Заявляем во всеуслышание и со всей ясностью: добро пожаловать, мигранты!" - разносилось в субботу над Бруклинским мостом Нью-Йорка. Тысячи человек вышли на улицы американских городов, чтобы сказать "нет" миграционной политике президента США и в первую очередь практике разлучения детей и родителей нелегалов, задержанных в основном на мексиканской границе.