"Заявляем во всеуслышание и со всей ясностью: добро пожаловать, мигранты!" - разносилось в субботу над Бруклинским мостом Нью-Йорка. Тысячи человек вышли на улицы американских городов, чтобы сказать "нет" миграционной политике президента США и в первую очередь практике разлучения детей и родителей нелегалов, задержанных в основном на мексиканской границе.
Американцы не одобряют "нулевую терпимость"
Американцы не одобряют "нулевую терпимость"
Собравшиеся не только в Нью-Йорке и Вашингтоне, но также в центре такого удаленного штата, как Вайоминг, требовали немедленного воссоединения семей нелегалов, после того, как Дональд Трамп подписал 20 июня соответствующий указ, а судья города Сан-Диего в Калифорнии дал властям месяц на то, что выполнить его (2 недели в случае, когда речь идет о детях до пяти лет).
Неделю назад около 500 детей вернули родителям, но почти две тысячи по-прежнему остаются в приемных семьях, иногда за сотни километров от центров временного содержания, где находятся их родители.
Все чаще слышатся призывы отказаться от политики "нулевой терпимости" и просто-напросто распустить Иммиграционную и таможенную полицию (US Immigration and Customs Enforcement).