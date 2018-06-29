Международная организация по миграции выбрала нового руководителя. Им стал 61-летний португалец Антонио Виторино, в прошлом еврокомиссар по внутренним делам. Он смог набрать необходимые для победы две трети голосов.
В МОМ выбрали нового руководителя
В МОМ выбрали нового руководителя
До брюссельской должности, Виторино занимал пост министра обороны Португалии. В 2008-м году он был одним из советников болгарского правительства по вопросам вступления страны в Евросоюз.
Действующий гендиректор МОМ Уильям Лэйси Свинг покинет свой пост в сентябре, а новоизбранный руководитель приступит к работе 1 октября.
Международная организация по миграции была основана в 1951 году с целью регулирования крупных миграционных потоков в Европе после Второй мировой войны. Ее штаб-квартира находится в Женеве.