Сальвини: "Большинство мигрантов бегут не от войны"

""До правительства дошло (...), но мы ждем действий" - так называется встреча, которую организовал лидер ультраправой "Лиги" и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Политик доволен результатами, которых достиг премьер-министр Италии Джузеппе Конте в Брюсселе на саммите ЕС по вопросам миграции.

"Чем больше людей покидают свои страны, тем больше погибает. Также это происходит из-за того, что (корабли) НПО находятся всего в нескольких милях от Ливийского побережья, вместо моторных лодок, переправщики прибегают к надувным, чтобы проплыть всего несколько километров", - заявил политик.

Сальвини предупредил, что центры по приему беженцев будут заниматься только дальнейшей переправкой мигрантов в другие страны, но никак не размещением. Также глава итальянского МВД пригрозил закрыть портовые заправочные станции для кораблей неправительственных организаций.

"5 миллионов итальянцев живут за чертой бедности, поэтому я думаю, что итальянское правительство должно заботиться о них, и о настоящих политических беженцах, которые представляют всего 7 процентов от общего числа мигрантов. Еще можно добавить 20 процентов из числа тех, кто запрашивает международную защиту. Но все же большинство мигрантов бегут не от войны, поэтому у них нет права оставаться в Италии", - считает глава итальянского МВД.

По словам политика, Италия будет претендовать на пост "финансового" комиссара в новом составе Европейской комиссии, который будет сформирован в следующем году.