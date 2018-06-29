Французская юстиция поменяла статус Сулеймана Керимова - из обвиняемого его перевели в свидетели-подозреваемые. Это связано с судебным решением снять с сенатора-бизнесмена обвинения, выдвинутые прокуратурой Ниццы.
Сулейман Керимов: из обвиняемых в свидетели
Сулейман Керимов: из обвиняемых в свидетели
Керимов, прилетевший на Ривьеру в ноябре прошлого года, был вначале помещен под арест, а затем выпущен под залог, сумма которого в конечном итоге составила 40 миллионов евро.
Керимов подозревался в нелегальном ввозе в страну свыше полумиллиарда евро. По версии следствия, финансы шли на покупку дорогой недвижимости через подставных лиц. Прокуратура уже заявила, что рассмотрит возможность подачи апелляции.