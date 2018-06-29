Суперфутболист против суперкоманды

В субботу сборные Уругвая и Португалия будут бороться за выход в четвертьфинал.

На Чемпионате мира по футболу Криштиану Роналду забил четыре гола из пяти мячей, которые отправила сборная Португалии в ворота соперников. Именно он, по сути, сделал Португалию чемпионом Европы в позапрошлом году, и именно он затащил команду в плей-фф нынешнего турнира.

Соперник Португалии Уругвай - команда, которая редко ошибается в защите и беспощадно наказывает за ошибки соперников, в чем наглядно могла убедиться сборная России, проигравшая экс-чемпионам мира на групповом этапе со счетом 0:3. За атаку у "небесных олимпийцев" отвечают Луис Суарес из "Барселоны" и Эдинсон Кавани из ПСЖ.

На нынешнем чемпионате Уругвай не пропустил ни одного гола. Вся страна надеется на успех, ведь последний раз команда выигрывала первенство планеты более полувека назад 1950-м году.

Игра состоится на сочинском стадионе "Фишт".