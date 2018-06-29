В Санкт-Петербурге "съели" Роналду и "закусили" Суаресом

Победить невозможно, возможно съесть. Звезд футбола Криштиану Роналду и Луиса Суареса теперь можно и попробовать на вкус: правда, пока только в виде пиццы. Автор идеи - повар из Санкт-Петербурга Валерий Максимчик. Идея родилась сама по себе - в этом году Россия принимает чемпионат мира по футболу. В этой пиццерии и накормят, и дух болельщиков поддержать не забудут.