Победить невозможно, возможно съесть. Звезд футбола Криштиану Роналду и Луиса Суареса теперь можно и попробовать на вкус: правда, пока только в виде пиццы. Автор идеи - повар из Санкт-Петербурга Валерий Максимчик. Идея родилась сама по себе - в этом году Россия принимает чемпионат мира по футболу. В этой пиццерии и накормят, и дух болельщиков поддержать не забудут.
В Санкт-Петербурге "съели" Роналду и "закусили" Суаресом
В Санкт-Петербурге "съели" Роналду и "закусили" Суаресом
«Основная моя работа – пиццайоло. А это (арт-кулинария) – хобби, которое доставляет удовольствие", - признается Валерий.
На кулинарном мастер-классе собрались и любители футбола, и просто желающие перекусить. Пока чести попасть на пиццу питерского шефа удостоились только два футболиста, и то иностранных. Но в победу российской сборной здесь тоже верят. В случае победы российских футболистов на чемпионате, Максимчик пообещал изобразить на пицце всю команду.
До матча Португалия-Уругвай остаются считанные часы, а значит еще есть время выбрать футболиста по вкусу.