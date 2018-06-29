Расстрел в редакции: пятеро погибших

Все убитые в редакции местной "Кэпитл-газетт" , находящейся в Аннаполисе - журналисты. Об этом сообщил представитель полиции округа. Накануне стало известно о том, что редакцию расстрелял из дробовика житель штата Мэриленд Джэррод Уоррен Рамос. В 2012 году он обвинил издание в клевете, но суд отказался рассматривать его иск.