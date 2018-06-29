Все убитые в редакции местной "Кэпитл-газетт" , находящейся в Аннаполисе - журналисты. Об этом сообщил представитель полиции округа. Накануне стало известно о том, что редакцию расстрелял из дробовика житель штата Мэриленд Джэррод Уоррен Рамос. В 2012 году он обвинил издание в клевете, но суд отказался рассматривать его иск.
Расстрел в редакции: пятеро погибших
Расстрел в редакции: пятеро погибших
Начальник полиции Билл Крампф заявил, что "установлено, что нападавший использовал в помещении издания дымовые шашки. Этот человек готовился к нападению".
Редакция "Кэпитл-газетт", как сообщается, незадолго до трагедии получала угрозы через социальные сети.
После происшедшего полиция Нью-Йорка усилила охрану редакций крупных средств массовой информации. Такие меры предприняты в целях предосторожности, данных о непосредственных угрозах не поступало.