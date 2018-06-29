Астероидная опасность

Международный день астероида, который отмечается 30 июня, - это возможность для общественности обратить внимание на опасность, которую таят в себе эти небесные тела для нашей планеты.

Брайан Мэй, гитарист и астрофизик, как и многие ученые и знаменитости, обеспокоен вопросом: как защитить нашу планету от некоторой непредсказуемости этих небесных тел.

Джереми Уилкс, журналист:

"Большие астероиды сталкиваются с Землей очень редко. Так какая вероятность, что наша планета будет уничтожена одним из них? Подсчеты показывают: вероятность умереть от астероида 1 к 700-ам тысячам. Это меньше, чем вероятность умереть от удара молнии, но гораздо больше, чем шанс быть съеденным акулой."

Хорошая новость в том, что подавляющее большинство самых больших астероидов были обнаружены, как например тот, что привел к гибели динозавров, ни один из них не представляет неминуемой угрозы.

Тем не менее, в центре внимания астероиды меньшего размера - десятки метров в диаметре: как тот, что взорвался над Челябинском в России в 2013.

Джереми Уилкс, журналист:

"Ученые продолжают находить астероиды разного размера: одни - как автомобиль, но бывают и побольше - как стадион."

Рудигер Йен, Европейское космическое агентство:

"Мы обнаруживаем около 200 астероидов в месяц, 3,4 или 5 из них могли бы столкнуться с Землей. Таким образом, мы наблюдаем 740 небесных тел, которые могут упасть на Землю."

Джереми Уилкс, журналист:

"Даже астероид относительно небольшого размера может вызвать значительные разрушения. Так, например, вы видите, как астероид диаметром в 100 метров уничтожает целый город. Это всего лишь проекция. Но что мы можем сделать для решения этой проблемы?"

Эта тема постоянно находится под пристальным вниманием ученых. Европейское космическое агентство представила новый телескоп "FlyEye" способный обнаружить опасные объекты в космосе.

Вместе с европейцами и космическое агентство НАСА работает над тем, чтобы найти возможность направить астероиды подальше от Земли.