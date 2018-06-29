Олег Навальный вышел из колонии

Олег Навальный, осуждённый на 3,5 года лишения свободы по делу о хищении средств компании "Ив Роше", освободился из колонии в посёлке Нарышкино Орловской области. У ворот колонии его встретили друзья и брат Алексей, основатель Фонда борьбы с коррупцией, который сам был осуждён по тому же делу на такой же срок, но условно.