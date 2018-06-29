Олег Навальный, осуждённый на 3,5 года лишения свободы по делу о хищении средств компании "Ив Роше", освободился из колонии в посёлке Нарышкино Орловской области. У ворот колонии его встретили друзья и брат Алексей, основатель Фонда борьбы с коррупцией, который сам был осуждён по тому же делу на такой же срок, но условно.
Олег Навальный вышел из колонии
Олег Навальный вышел из колонии
Суд два раза отказывал Олегу в условно-досрочном освобождении из-за отрицательных отзывов администрации колонии. За время пребывания в колонии Олег семь раз попадал в штрафной изолятор.
Алексей Навальный: "Из всех заключённых, которые находятся в этой колонии, он признан наиболее злостным нарушителем режима. И в основном его нарушения режима заключаются в том, что, типа там, сидел на кровати или вошёл куда-то не в той форме одежды".
В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым судебное разбирательство по делу "Ив Роше" и присудил братьям Навальным компенсацию. Президиум Верховного суда РФ оставил приговор в силе.