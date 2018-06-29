Пять фотографий и лаконичная надпись под ними - так журналисты "Кэпитл-газетт" (штат Мэриленд) отдали дань памяти своим убитым коллегам через сутки после трагедии. Место редакционной статьи в пятничном выпуске оставили пустым - редакция подвергшейся накануне нападению газеты хотела этим сказать, что лишилась дара речи.
Без слов: скорбь журналистов
Без слов: скорбь журналистов
Начальник полиции округа Анн-Арандел Тимоти Алотмэр сообщил, что стрелявший приобрёл оружие легально около года назад:
" Этот парень был намерен убить столько людей, сколько сможет", - сказал Алотмэр.
Стрелка удалось задержать. Жителю Мэриленда Джэрроду Уоррену Рамосу предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве пяти человек. Предполагается, что он действовал из чувства мести: шесть лет назад Рамос подал иск против газеты, обвинив её в клевете, но суд вынес решение в пользу издания. Редакция "Кэпитл-газетт" сообщила, что незадолго до трагедии получала угрозы.