Германия и Франция приветствуют новое соглашение по миграции

Торжеством солидарности и европейского единства представляют итоги прошедшего саммита ЕС его участники. Президент Франции Эммануэль Макрон с удовлетворением говорит о решениях по проблемам миграции и подчёркивает общеевропейский характер соглашений:

«После девяти часов дискуссий и работы мы достигли соглашения и это хорошая новость для Франции. Это прежде всего результат совместной работы и европейского сотрудничества, нам удалось подняться выше разногласий и решений на национальном уровне, которые не были бы эффективными и долгосрочными. Принято предложение о создании центров по приёму мигрантов на европейской территории. Не осталась в стороне и солидарность со странами, которые первыми принимают мигрантов, прибывающих в Европу».

О необходимости общеевропейских мер регулирования миграционных потоков говорила канцлер Германии Ангела Меркель. Она настаивала на том, что потенциальные беженцы в ЕС не должны иметь право выбирать страну проживания. Итоги саммита Меркель воспринимает как хороший задел на будущее:

«В целом, я думаю, что после напряжённого обсуждения вопроса, который, пожалуй, стал самым серьёзным вызовом для Европейского Союза, новость о принялии общего решения — это хороший знак. Я с оптимизмом смотрю в будущее после этого саммита и полагаю, что мы сможем и дальше решать эти проблемы, хотя предстоит ещё много работы и существует множество разных точек зрения на эти проблемы».

В Германии проблема нелегалов стоит особенно остро. Консервативная партия Меркель ХДС требует отставки канцлера из-за миграционной политики.