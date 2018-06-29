Рост антисемитских настроений - отголосок интифады

С чем связан рост антисемитизма в Европе? Кто в этом виноват? Кто нападает на евреев? И можно ли считать их самым стигматизированным национальным меньшинством? Журналист Euronews Софи Клоде обсудила эти вопросы с экспертом французского Национального центра научных исследований Нонной Майер.

Софи Клодэ, Euronews: "Нонна Майер, благодарю вас за участие в программе. Почему во Франции и Германии участились случаи насилия в отношении представителей еврейской общины?"

Нонна Майер, эксперт CNRS: "Началось это не вчера. Нападения на почве антисемитизма по всей Европе участились с 2000 года (когда была объявлена вторая интифада). До того антисемитские нападения происходили редко. То есть на ситуацию повлиял палестино-израильский конфликт. Во Франции было зафиксировано более тысячи случаев применения насилия и угроз после того, как Израиль провёл военные операции "Защитная стена" и "Литой свинец".

Действительно, в 2017 году был отмечен всплеск насилия. Всё это происходило на фоне возрастающей напряженности, связанной с вопросами идентичности, и популярности ультраправых, радикальных, популистских движений. Кроме того, социальные сети играют все более важную роль, будучи площадкой для дебатов.

Всё это способствует росту агрессии не только по отношению к евреям, но и к цыганам, к гомосексуалам, к женщинам-мусульманкам с платками на головах. Сами условия, в которых мы находимся, возбуждают агрессию".

Софи Клодэ, Euronews: "В Германии много говорится о наличии связи между участившимися антисемитскими нападениями и ростом числа беженцев-выходцев из стран, которые находятся в состоянии войны с Израилем. В ходе ваших исследований вы наблюдаете то же самое?"

Нонна Майер, эксперт CNRS: "Есть несколько единичных случаев, но нет ярко выраженного роста. Мы провели исследование в пяти европейских странах. Представители еврейских общин и правда испытывают страх потенциальных проявлений антисемитизма со стороны мигрантов, приехавших из враждебно настроенных к Израилю стран. Но если посмотреть на Германию и всплеск насилия в 2017 году, то мы увидим, что 92% актов совершили приверженцы ультраправых идей. То есть ситуация здесь сложнее. Скажем так: опасения есть, но подобные выводы пока делать рано".

Софи Клодэ, Euronews: "Что происходит в других странах Западной Европы, например, в Великобритании, Бельгии, у их европейских соседей?".

Нонна Майер, эксперт CNRS: "С 2000 года - с начала второй интифады - повсюду наблюдается рост числа антисемитских нападений. Их пики совпадают по времени с операциями, проводимыми Израилем на оккупированных территориях".

Софи Клодэ, Euronews: "Отголоски всё той же интифады слышны в Европе...."

Нонна Майер, эксперт CNRS: "Верно. Это также террористы, джихадисты, "Аль-Кайда", а теперь и группировка "Исламское государство". Но есть еще кое-что, о чем мы не говорим, - это проявления антисемитизма в повседневной жизни - плевки, оскорбления, о которых не всегда заявляют в полицию, но они приносят страдания и портят жизнь евреям.

Софи Клодэ, Euronews: "Давайте поговорим о Восточной Европе, где антисемитизм проявляется иначе и имеет иные исторические корни".

Нонна Майер, эксперт CNRS: "В некоторой степени коммунизм способствовал "замораживанию" взглядов 1930-х годов. То есть не было взывания к совести, к памяти, работы по осмыслению проблемы, которую проделывали западные демократические страны. В Восточной Европе наблюдается рост популярности ультраправых, популистских движений. И еврей выбран "козлом отпущения". Примеры тому - ситуация с Джорджем Соросом в Венгрии и переписывание истории в Польше".

Софи Клодэ, Euronews: "Сегодня из всех меньшинств в Европе именно евреи подвергаются наибольшей угрозе?"

Нонна Майер, эксперт CNRS: "Если посмотреть на число евреев, проживающих Европе, то во Франции еврейская община - самая многочисленная. Она насчитывает 500 тысяч человек. Притом это лишь 0,6% всего населения страны. Но по числу поданных в полицию заявлений на душу населения, именно еврейская община - самая активная из всех. Хотя правоохранителям сообщается далеко не обо всех инцидентах".

Софи Клодэ, Euronews: "Можно ли считать эту группу наиболее стигматизированной в Европе?"

Нонна Майер, эксперт CNRS: "Вовсе нет. Таковыми считаются цыгане".

Софи Клодэ, Euronews: "Госпожа Майер, Спасибо вам за участие в нашей программе".

Нонна Майер, эксперт CNRS: "Спасибо за приглашение"