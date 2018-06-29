Европа - новый фронт палестино-израильского конфликта?

В апрелю Германию потрясло одно видео, снятое на улице Берлина. Сирийский беженец попытался ремнем избить прохожего, на голове которого увидел кипу. Нападавшего арестовали. На этой неделе он был приговорен к месяцу тюремного заключения.

О преступлениях, жертвами которых становятся евреи, все чаще говорят и во Франции. Евреи – это лишь один процент населения этой страны. Но именно они становятся мишенью в случае половины преступлений, совершенных на почве ненависти, - от оскорблений до убийств. С 2005 года по меньшей мере 11 человек были убиты во Франции только потому, что они евреи.

В такой ситуации многие задумываются о том, как защитить себя. На Нетаниэля Азулэ и его брата однажды напал мужчина, вооруженный пилой. На головах молодых людей в тот момент были надеты кипы.

"Если бы я не знал, как защитить себя, если бы я не знал, как его обезоружить, я бы не смог помочь брату. Благодаря спорту мы смогли спастись".

Привлечь внимание к проблеме антисемитизма решили жители Франкфурта, устроившие акцию в поддержку еврейского населения. Это была общественная инициатива. Люди носили кипу весь день в знак солидарности с евреями.

Мэр Франкфурта-на-Майне Уве Беккер: "Антисемитизм получает подпитку из нескольких источников. Во-первых, это крайне правые группировки, которые действуют заодно с неонацистами. Во-вторых, существует антисемитизм левацкого толка. В этом случае все начинается с критики Израиля. И затем антисионизм перерастает в антисемитизм. И сейчас, кроме того, мы все больше и больше говорят об антисемитизме, который исходит от сообществ, члены которых считают евреев и особенно евреев из Израиля своими врагами. Правда, я бы не стал сводить все только к этому пункту".

Страх среди евреев растет. Каковы причины возросшего антисемитизма. Можно ли Европу назвать новым фронтом палестино-израильского конфликта? Журналисты Euronews пообщались с членами еврейского сообщества во Франции и в Германии, чтобы найти ответы на эти вопросы. Наш репортаж смотрите в программе Insiders сегодня в 21:40 по московскому времени.