Туск: "Сейчас рано говорить об успехе"

Европейские лидеры, собравшиеся на саммите ЕС, на протяжении 15 часов искали компромиссы по самым волнующим Европу вопросам. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Старому свету нужно готовиться к худшему сценарию в отношениях с США. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер настроен менее пессимистично.

"Не нужно драматизировать. Эти отношения важны как для нас, как и для США".

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что от решения миграционного кризиса зависит судьба Европы. Обсуждению именно этого вопроса политики уделили больше всего времени.

Дональд Туск, глава Евросовета: "Сейчас слишком рано говорить об успехе. Мы смогли прийти к соглашению в Евросовете. Но это самая легкая часть задачи. Посмотрим, что будет нас ждать, когда мы приступим к реализации этого плана".

Можно ли вообще говорить о миграционном кризисе? Премьер-министр Болгарии – страны-председателя Совета ЕС – предложил свою трактовку того, что сейчас происходит в Европе.

Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии: "Это не миграционный кризис, это политический кризис, потому что сейчас поток мигрантов на 90% ниже, чем был два года назад".

Несколько дней назад власти ЕС предложили создать платформы для высадки мигрантов за пределами Европы. Но не всем эта идея пришлась по душе.

Флориан Оэль, представитель OXFAM: "Они понятия не имеют, как все будет осуществляться на практике. Уже есть центры для мигрантов на территории ЕС. Но они не работают так, как нужно. Люди живут в ужасных условиях. И я задаюсь вопросом, есть ли шансы, что в центрах за пределами ЕС все будет лучше. У меня на этом счет большие сомнения".