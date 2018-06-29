Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза нашли на саммите ЕС "европейское решение" миграционного кризиса. Таков итог 15-часовых дискуссий, проходивших в Брюсселе.
Саммиту ЕС удалось согласовать новые принципы общей миграционной политики
Саммиту ЕС удалось согласовать новые принципы общей миграционной политики
Евросоюз устанавливает новые правила приема мигрантов, спасенных в Средиземноморье, а также обязуется реформировать Дублинское соглашение о распределении беженцев.
Участники саммита ЕС также смогли согласовать положение об организации вне Европейского союза центров высадки нелегальных мигрантов, которые направляются в Европу.