Миграция: о чём договорились лидеры ЕС?

Лидеры стран Европейского союза, заседавшие в пятницу до позднего вечера, подписали новое соглашение о принципах миграционной политики. Текст документа компромиссный и открыт для противоположных толкований.

Страны Вышеградской четвёрки настояли на принципе добровольного согласия стран ЕС на принятие беженцев вместо обязательных квот. В то же время лидеры ЕС договорились создавать специальные центры по приему мигрантов внутри союза. Их финансирование должно идти из союзного бюджета, что призвано снизить нагрузку национальные бюджеты принимающих стран.

Италия, которая отказывалась подписывать другие документы саммита, пока не будет достигнуто оглашение по мигрантам, заявляет устами своего министра внутренних дел Маттео Сальвини, что итоги саммита удовлетворяют ее на 70%.

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что несмотря на подписание соглашения, разногласия внутри Евросоюза никуда не делись.

Райан Хит, политический редактор журнала "Политико": "Можно сказать, что саммит завершился неким общим решением, а не полным провалом. Это вселяет надежду. Но вообще-то то, что содержится в резолюции, мы видели и раньше. Исполнение этих решений добровольно, как того хотели Виктор Орбан и Джузеппе Конте. Нельзя даже быть уверенными, что эти миграционные центры внутри ЕС заработают. Несомненно они будут очень дороги, так как приток мигрантов огромен".