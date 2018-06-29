Выборы в Мексике: мафия бросает вызов

Канкун - самое популярное туристическое направление в Мексике. В прошлом году его пляжи и изумрудные воды посетили более 6 миллионов человек.

Но волна насилия, захлестнувшая Мексику добралась и до этого рая на земле. Всего за 6 месяцев число убийств в Канкуне уже превысило 226 - столько было совершено за весь 2017 год.

Хосе Луис Сансорес получил два огнестрельных ранения, пытаясь помочь соседу. Он говорит, что в Канкуне нельзя терять бдительности ни на минуту

"Вы должны постараться не выходить на улицу очень поздно и избегать выезжать на мотоцикле, - говорит Хосе Луис. - Нужно всегда следить за тем, что происходит вокруг. Если у вас есть ваша жена, подруга или дети, старайтесь не выходить из дома вместе с ними, вы не знаете, что может случиться. В Канкуне сейчас много плохих людей".

В прошлом году в Мексике было совершено 25 тысяч убийств. Такого в истории страны ещё не было, и проблема насилия занимала важную роль в предвыборной кампании.

Главу государства мексиканцы будут выбирать в это воскресенье. И фаворит гонки Лопес Обрадор, и его соперники Анайя и Мид обещают бороться за то, чтобы их сограждане могли жить в безопасности.

Педро Канче - журналист. Его неоднократно грозили убить за антикоррупционные расследования. Канче считает, что коррупция пустила глубокие корни в мексиканском обществе и будет оказывать сопротивлению любому победившему кандидату.

"Мафия уже взяла под прицел многих кандидатов, - говорит Канче.- Кто бы то ни был - партия "Морена", Институционно-революционная партия, Партия демократической революции или Партия национального действия - мафия повсюду запускает свои щупальцы, потому что у неё много денег для финансирования кампаний".

Наркокартели - бич мексиканского общества и первейшая проблема, решения которой граждане страны ждут от своего будущего президента.

"Этот сценарий, эти преступления печально известны не только жителям Канкуна, но и значительной части населения страны. Граждане североамериканского государства не думают, что с выборами все изменится. Они говорят, что никто из основных кандидатов в президенты не предложил по-настоящему действенных мер для прекращения насилия. Большинство избирателей требуют, чтобы власти положили конец безнаказанности", - передёт из Канкуна корреспондент "Евроньюс" Эктор Эстепа.