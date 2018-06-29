Итоги саммита ЕС по проблемам миграции с удовлетворением восприняли в Италии, которая настаивала на пересмотре Дублинского соглашения о беженцах.
"Отныне Италия не одна"
"Отныне Италия не одна"
В Риме рассчитывают, что теперь Европа будет солидарно решать вопросы приёма мигрантов. Об этом после завершения переговоров заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте:
«Отныне Италия не одна. Был принят общий принцип, в соответствии с которым тема регулирования миграции и контроля над притоком мигрантов должна рассматриваться более комплексно, с учётом и внутренних, и внешних факторов, и вопросов пограничного контроля. Первая статья устанавливает принцип: кто прибывает в Италию, прибывает в Европу».
Ранее поступали сообщения, что в ходе переговоров именно Конте блокировал принятие общего решения из-за разногласий с участниками саммита. Теперь он подчёркивает, что учтены все требования нового итальянского правительства, которое называет себя кабинетом евроскептиков и популистов.