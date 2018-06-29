Импорт нетерпимости

Сирийский беженец в Берлине бьет ремнем прохожего - как выясняется, за то, что тот носит кипу, еврейский головной убор. Эпизод, который дал толчок общенациональным дебатам в Германии.

Еврейская община страны (а это 100 тысяч человек) бьет тревогу, предупреждая о волне "нового антисемитизма". Представители диаспоры связывают это с притоком иммигрантов-мусульман.

Герой нашего репортажа. Венцель Мишалски, представитель диаспоры. На пике притока в Германию сирийских беженцев его семья предложила кров одному иммигранту. Опыт оказался удачным. 14-летний сын Мишалски решил сменить школу, чтобы быть в классе вместе с подростками из Сирии.

Венцель Мишалски: "В конце первой недели в новой школе учитель спросил: "Какие культовые сооружения вы знаете?" Мой мальчик сказал: "Я знаю синагогу". Учитель переспросил: "Синагогу? Ты что.. еврей?" Сын ответил утвердительно, и тут все и началось: его немедленно стали травить. Практически каждый день он возвращался из школы с синяками".

Ситуация стремительно ухудшалась. В какой-то момент ребенку угрожали очень хорошо сделанным макетом пистолета; ребята имитировали выстрел в голову...

Венцель Мишалски: "Да, ребята на класс старше сначала зафиксировали его голову в зажиме. Они так давили, что сын потерял сознание. А потом другой мальчик достал макет пистолета, прицелился и как бы "выстрелил".

У семьи Мишалски - смешанное происхождение, предки - и евреи, и христиане. Старшее поколение пострадало во время второй мировой войны, выжили не все.

Венцель Мишалски: "Мой отец написал книгу воспоминаний о том периоде. Надо сказать, что он становился жертвой антисемитизма и после разгрома нацистов. Отец учился в берлинском колледже, который принадлежал ордену иезуитов. Тогда ему было 14 - столько, сколько сыну сегодня. Так вот, в этой школе его травили. 70 лет спустя в этом же городе травят его внука, это просто непостижимо".

Семья возлагает ответственность за случившееся с их сыном на педагогов и социальных работников, которые не остановили травлю. Ребенок поменял школу. Родители не разрешили снимать мальчик из соображений безопасности.

Венцель Мишалски: "Из тех же соображений сын пошел на карате. Уже получил красный пояс и очень горд. Параллельно он занимается силовыми тренировками, хочет нарастить мускулы. Кстати, по тому же пути пошли и другие еврейские подростки, которых мы знаем".

Тем временем, согласно опросам, большинство проживающих в Германии мусульман признают равенство религий и наций и выступают против любых форм дискриминации.

Что не мешает спецслужбам отслеживать в ситуацию в преимущественно мусульманских кварталах, таких как Нойкельн. Они проверяют возможные контакты между местными жителями и ячейками террористических организаций "Хамас" и "Хезболла". Антисемитские настроения некоторые обитатели квартала не считают нужным скрывать. Наш собеседник, Абу, немец с палестинскими корнями оправдывает преступления Гитлера, по приказу которого проводились массовые уничтожения евреев.

Одна точка зрения, но преобладают другие.

Амаль, жительница Берлина: "Мы все - люди. Евреи, немцы, христиане, мусульмане - прежде всего люди. И уважать нужно каждого, в любой точке планеты".

"Знать и уважать" - уникальный проект, нацеленный на профилактику национализма и нетерпимости среди молодежи. Его опробовали в берлинской школе "Беервинкель". Здесь отрабатываются ролевые игры с участием детей из мусульманской еврейской и других общин. Дети и подростки знакомятся с культурными и религиозными традициями друг друга - под руководством кураторов, Эндера и Жоэль.

Эндер Цетин, куратор проекта : "Ребята, вы понимаете значение слова дискриминация?"

Фатима, ученица: "Да, в первый год жизни в Германии я была аутсайдером, так как плохо говорила по-немецки".

Эрик, ученик: "Моя мать - из Польши, я тоже поляк. И многие мне говорили, что раз я поляк, то значит, вор".

Сем, ученик: "Когда я хочу поиграть с турецкими детьми, они меня иногда отталкивают. Потому что я - курд".

Жоэль Спиннер, куратор проекта: "Здорово отличаться от других. А вот быть аутсайдером - плохо".

Такие занятия помогают детям понять: в действительности у представителей разных религий и культур очень много общего.

Сем, ученик: "Мусульмане, христиане и евреи могут быть друзьями. Дружить лучше, чем ссориться".

Фатима, ученица: "Для меня разговор о евреях, иудаизме, исключении кого-то из общества был очень важным. Я думаю, он важен для всех детей, мы ведь не выбираем свою религию".

Они не выбирают, но зачастую именно им приходится платить: Эндер и Жоэль говорят, что оскорбления по национальному или религиозному признаку в школах и во дворах - не редкость.

Кураторы убеждены: замалчивать эту проблему нельзя.

Эндер Цетин, куратор проекта: "Любое насилие, агрессия, ненависть ужасны. И мы, верующие, должны противостоять этому. Религия учит нас уважать ближнего, быть милосердным. Мы много говорим об этом во время занятий... собственно, для этого сюда и приходим".

Жоэль Спиннер, куратор проекта: "Мы должны показать детям, насколько нелепы любые предрассудки. Иногда они по каким -то причинам настроены против сверстников-евреев. Мы учим их не бояться, а спрашивать. Смотри: я - еврей, такой же человек, как и ты, и ты можешь задать мне любой вопрос".

Тем временем во Франкфурте местные власти организовали так называемый "День кипы", пригласив еврейскую общины выйти в традиционных головных уборах. В мероприятиях приняли участие и школьники. Председатель совета учащихся" Волершуле" Карл-Филипп - христианин, но сегодня в знак солидарности надел кипу. Еще два года назад в школе звучали расистские замечания. Педагоги немедленно взяли ситуацию под контроль. В "Волершуле" действует принцип - не замалчивать проблему. А, напротив, анализировать уроки истории. Ребятам и учителям удалось восстановить судьбу еврейских учеников, ходивших в их школу несколько десятилетий назад.

Карл-Филипп, ученик: "Этот мемориал создан в память учеников нашей школы которые были убиты нацистами. Мы принимаем участие в "Дне кипы" , чтобы положить конец антисемитизму. За утро мы раздали 130 еврейских головных уборов. Мы хотим пойти дальше: не останавливаться на антисемитизме, а выступать против всех форм дискриминации".

Наш следующий собеседник - ребе Даниэль Альтер. На протяжении многих лет он занимался борьбой с антисемитизмом. В 2012 году его избили за ношение кипы в присутствии маленькой дочери. Наш вопрос ребе: верно ли говорить, что сегодня в Германии наряду с так называемым историческим антисемитизмом возникают новые течения неприятия евреев и иудаизма? Как пишут в СМИ, привнесенные?

Даниэль Альтер: "С одной стороны, очень хорошо, что Германия, страна благополучная и стабильная, принимает людей, бегущих от войны. Я только "за". С другой стороны, давайте подумаем... о Сирии: масса людей бежит к нам из регионов, где ненависть к евреям, Израилю - едва ли не часть государственной политики".

Верно ли говорить, что в Германии вновь остро проблема антисемитизма?

Даниэль Альтер: "Мы с вами живем в 21 веке, и вот он наших глазах в Берлине люди кричат: "Хамас, Хамас, евреям нужен газ". Обыгрывая историю с уничтожением людей в газовых камерах... Да, это порой можно услышать на улицах Германии. Когда появляется одна группировка, объединенная идеей вражды, значит, появятся и другие".

Поэтому, считают наблюдатели, только гражданских акций типа "Дня кипы" недостаточно. Общество должно мобилизоваться против всех форм дискриминации - причем работу следует вести на разных участках - от семьи до законодателей.