Антисемитизм в Европе: бежать или остаться?

Этот выпуск программы Insiders посвящён тревожному явлению, которое распространяется по всей Европе, - антисемитизму. Он проявляется не только в словесных угрозах, но и в актах насилия. Более того, на почве антисемитизма совершаются убийства, и очень часто это происходит во Франции.

В чем причина? И кто в этом виноват? Ультраправые движения, неонацистские группировки? Или это эхо палестино-израильского конфликта, докатившееся до Европы, где происходит противостояние между европейскими евреями и вторым, третьим поколением иммигрантов-мусульман? А, может быть, как в случае с Германией, - антисемитизм вновь демонстрирует свою неприглядную сущность, поскольку некоторые, пусть даже немногие беженцы с Ближнего Востока ассоциируют иудаизм с Израилем?

Чтобы выяснить это, мы отправляемся в Германию. Там наш корреспондент Ганс фон дер Брели встретился с жертвами насилия, а также с религиозными деятелями, которые проповедуют мирное сосуществование сторон.

Далее мы держим путь во Францию, где в марте было совершено ужасное убийство 85-летней Мирей Нолл, пережившей Холокост. Событие потрясло общественность. Произошло оно через год после того, как в Париже избили и выбросили из окна ещё одну пожилую женщину. Число жестоких антисемитских нападений растёт. Тем не менее, евреев, решивших покинуть Францию, чтобы начать новую жизнь в Израиле, больше не становится, хотя раньше мы наблюдали такую тенденцию.

Наш репортёр Валери Гориа расскажет о французских евреях, которые покидают традиционные еврейские кварталы, чтобы укрыться в более безопасных уголках Франции.