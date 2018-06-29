Салах Абдеслам обосновал ноябрьские теракты

Впервые с момента задержания, единственный выживший смертник парижских терактов обосновал свое участие в них. В четверг, на седьмом допросе у следователя по антитеррористическим делам в Париже, сообщает французский телеканал RTL, Салах Абдеслам в очередной раз отказался от услуг адвоката, заявив, что вверяет свою судьбу "в руки Аллаха".

Затем он добавил: "Мы, мусульмане, нападаем на вас не потому, что вы едите свинину, пьете вино и слушаете музыку, мы защищаемся от тех, кто нам угрожает". Обращаясь к пострадавшим от ноябрьских терактов 2016 года, он заключил: "Забудьте на время о гневе и подумайте: вы страдаете исключительно из-за ошибок вашего руководства!"

Как отмечают обозреватели, с момента его ареста в бельгийской столице 18 марта 2016 года, это второе признание Асдеслама, замуровавшегося в молчании. 9 марта этого года он нарушил его лишь затем, чтобы снять ответственность с одного из подозреваемых.

В ходе скоординированных нападений в Париже и Сен-Сан-Дени в ноябре 2016 года погибли 130 человек, 350 получили ранения.