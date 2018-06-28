"Планы ЕС обречены на провал"

Глава Европейского совета Дональд Туск предложил лидерам ЕС создать за пределами сообщества так называемые региональные "платформы" для высадки мигрантов. Эту идею, озвученную Венгрией еще в 2016 году, поддержали Франция и Италия .

"Проводить такую политику делокализации просителей убежища, например, в странах Северной Африки - большая ошибка. Этот механизм не будет работать. Он нарушает права человека. Хуже того: это покажет, что Евросоюз попросту утратил все свои ценности. Попытки принятия подобных политических мер уже были, и они потерпели крах", - считает Клод Мораес, председатель комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

План Евросоюза идёт вразрез и с положениями Конвенции ООН о статусе беженцев и Дублинского регламента, который обязывает ЕС размещать на своей территории людей, подавших прошение на предоставление убежища.

"Даже если организовать сортировку беженцев за пределами сообщества, миграция никуда не денется. Потребуется много лет, денежных средств, дипломатических усилий для того, чтобы этот механизм начал функционировать, - убеждена Мари де Сомер, старший аналитик Центр Европейской политики. - Причём, каждой стране надо будет как-то решать и внутренние проблемы. Если всё-таки программа будет запущена, и в нее включат пункт о переселении беженцев из третьих стран в ЕС, то куда именно их отправят? И опять мы возвращаемся к тому же вопросу: как мы будем распределять просителей убежища по европейским странам?"