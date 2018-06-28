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США

Иммиграционный законопроект провалился

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Иммиграционный законопроект провалился

Иммиграционный законопроект провалился
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Иммиграционный законопроект, подготовленный республиканцами, провалился в Палате представителей конгресса США. Против его принятия выступили более 300 , за - 121 - законодатель. Конгрессменов, в частности, не устроила новая законодательная норма, согласно которой вопрос депортации нелегальных иммигрантов должен был решаться без привлечения судебной инстанции. Ряд однопартийцев президента также выступили против.

Среди последних был и Карлос Кёрбело. Этот конгрессмен-республиканец заявил: "Мы все стали свидетелями того, как меньшинство республиканцев присоединилось ко всем представителям Демократической партии, чтобы выступить совместно против неэффективной, несправедливой, нежизнеспособной и жестокой иммиграционной системы".

Одним из предвыборных обещаний Трампа было проведение реформы иммиграционного законодательства. Новые законодательные инициативы были внесены в нижнюю палату Конгресса в момент кризисной ситуации с нелегальными иммигрантами на южной границе США. Была провозглашена политика нулевой терпимости, и семьи, пытающиеся пересечь рубежи, стали задерживать, разлучая родителей и детей. Спустя несколько дней американский президент своим указом эту практику дезавуировал.

Дональд Трамп, комментируя итоги дебатов, сообщил, что "сказал им, чтобы они сделали хоть что-то, чтобы добиться хотя бы минимальных результатов".

Этот законопроект позволял содержать в мигрантских центрах семьи вместе, не разлучая детей и родителей. Правозащитные организации протестуют, называя такие действия недопустимыми, призывая в принципе отказаться от практики содержания мигрантов а заключении

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