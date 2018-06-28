Иммиграционный законопроект, подготовленный республиканцами, провалился в Палате представителей конгресса США. Против его принятия выступили более 300 , за - 121 - законодатель. Конгрессменов, в частности, не устроила новая законодательная норма, согласно которой вопрос депортации нелегальных иммигрантов должен был решаться без привлечения судебной инстанции. Ряд однопартийцев президента также выступили против.
Иммиграционный законопроект провалился
Иммиграционный законопроект провалился
Среди последних был и Карлос Кёрбело. Этот конгрессмен-республиканец заявил: "Мы все стали свидетелями того, как меньшинство республиканцев присоединилось ко всем представителям Демократической партии, чтобы выступить совместно против неэффективной, несправедливой, нежизнеспособной и жестокой иммиграционной системы".
Одним из предвыборных обещаний Трампа было проведение реформы иммиграционного законодательства. Новые законодательные инициативы были внесены в нижнюю палату Конгресса в момент кризисной ситуации с нелегальными иммигрантами на южной границе США. Была провозглашена политика нулевой терпимости, и семьи, пытающиеся пересечь рубежи, стали задерживать, разлучая родителей и детей. Спустя несколько дней американский президент своим указом эту практику дезавуировал.
Дональд Трамп, комментируя итоги дебатов, сообщил, что "сказал им, чтобы они сделали хоть что-то, чтобы добиться хотя бы минимальных результатов".
Этот законопроект позволял содержать в мигрантских центрах семьи вместе, не разлучая детей и родителей. Правозащитные организации протестуют, называя такие действия недопустимыми, призывая в принципе отказаться от практики содержания мигрантов а заключении