Сирийский цемент: Lafarge обвинили в пособничестве террористам

Крупная франко-швейцарская компания по производству цемента Lafarge оказалась в центре скандала. Французские следователи обвиняют фирму в «соучастии в преступлениях против человечности». Строительную компанию подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство", которая взяла под контроль территорию, где находился сирийский филиал завода. Lafarge поместили под судебный контроль и обязали выплатить залог в размере 30 млн евро.

В 2007 году компания приобрела цементный завод в 150 километрах к северо-западу от Алеппо. Четыре года спустя корпорация развернула выпуск продукции, когда как территория, на которой находился завод, уже была под контролем ИГИЛ.

Правозащитники из ассоциации Sherpa, защищающие жертв экономических преступлений, обвинили Lafarge в выплатах около 13 миллионов евро с 2011 по 2015 год за возможность работать в Сирии. Сама компания признала, что действительно платила вооруженным группировкам для "сохранения завода и для обеспечения безопасности ее сотрудников".

Euronews получил коммюнике от Lafarge, в котором корпорация признает, что система проверок сирийского филиала не позволила установить нарушения. Компания "сожалеет о том, что произошло" и напоминает, что приняла все необходимые меры.

Проходящие по делу сотрудники компании больше не работают на корпорацию. Сам цементный завод Lafarge в Сирии был закрыт четыре года назад, а гендиректор компании Эрик Олсен подал в отставку в 2017 году.