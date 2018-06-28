ЕС не разрешит миграционный кризис

Политический обозреватель:

"Мы считает, что сейчас настал решающий момент в истории Европы и это очень важно. То, что у нас есть в данный момент, это сильная группа популистских обозленных правительств, раньше их было намного меньше, не столько, как сейчас. И это создаст другую динамику на саммите. Когда мы видим такую большую страну как Италия, которая поддерживает антимигрантскую реторику, то можно предположить, что этот саммит будет тяжелым для Ангелы Меркель. Если она не покажет, что у нее есть новые двухсторонние соглашения или европейское соглашение, согласно которым она сможет сократить количество мигрантов, прибывающих в Германию, возможно, ее дни в качестве канцлера сочтены. Все думают о том, что мы сейчас находимся на завершающем этапе правления Ангелы Меркель, и если она уйдет, это принесет новую динамику в Европе на долгое время."

Днем ранее представитель Совета ЕС сообщил, что итогового документа по миграционному кризису на саммите принято не будет.