В офисе американской газеты The Capital в Аннаполисе (Мэриленд) неизвестный открыл стрельбу. По последним данным репортеров на месте трагедии, 6 погибших, около 20 получили ранения. По сообщениям CNN, полиция задержала возможного подозреваемого.
Стрельба в офисе газеты Capital в США: есть жертвы (СМИ)
Стрельба в офисе газеты Capital в США: есть жертвы (СМИ)
Сотрудники издания во время нападения отправили сообщения о помощи в Twitter. "Нет ничего худшего, чем слышать, как расстреливают людей, ты под столом и слышишь, как стрелок перезаряжает (оружие)", - пишет Фил Дэйвис, журналист по вопросам криминалистики Фил Дэйвис.
Губернатор штата Мэрилэнд Ларри Хоган призвал следить за сообщениями и оставаться вдали от места происшествия. Президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе.
По словам журналиста издания Фила Дэйвича, "нападавший открыл стрельбу через стеклянные двери" на сотрудников. "Не могу сказать большего, не хочу объявлять кого-то мертвым, но все плохо", - отметил в своем аккаунте в Twitter корреспондент.
Газета The Capital является одним из старейших изданий США. Она принадлежит The Baltimore Sun. Ежедневный тираж составляет около 30 тыс. экземпляров.