Завершается одна из самых долгих забастовок французской железнодорожной компании за последние 30 лет. Причиной столь долгой стачки стало реформирование железнодорожной сферы.
Последний день забастовки SNCF
Последний день забастовки SNCF
Государственная железнодорожная компания SNCF бастовала на протяжении последних трех месяцев. С апреля по июнь железнодорожники проводили двухдневные стачки каждые пять дней. В общей сложности забастовка продлилась 36 дней.
В среду президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о реформировании железнодорожной компании:
"Мы постарались развеять опасения, которые вызывали самые острые вопросы, и мы продолжим это делать на переговорах о будущем отрасли, на переговорах с предприятием, каждый раз, когда эти опасения законны, и не предполагают полного отказа от намеченных изменений."
В середине июня за проект реформы проголосовали в Национальной ассамблее. Реформа предполагает отмену пожизненных контрактов для новых сотрудников, автоматическое ежегодное повышение зарплаты и досрочный выход на пенсию.
Сама же компания будет преобразована из государственного предприятия в акционерное общество, что повысит конкурентоспособность SNCF на международном рынке, как считает правительство.
Два из четырех основных профсоюзов железнодорожников не согласны с реформированием и продолжат стачку 6 и 7 июля.