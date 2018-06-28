Смерть патриарха

Его называли патриархом - он был отцом 11-ти детей, его называли мучителем - самые знаменитые его отпрыски жаловались на то, что отец над ними издевался, его также считали одним из феноменально талантливых продюсеров. Крановщик из штата Индиана придумал и создал The Jackson 5. В котором дебютировапи его сыновья, одного из них звали Майкл.