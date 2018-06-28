Его называли патриархом - он был отцом 11-ти детей, его называли мучителем - самые знаменитые его отпрыски жаловались на то, что отец над ними издевался, его также считали одним из феноменально талантливых продюсеров. Крановщик из штата Индиана придумал и создал The Jackson 5. В котором дебютировапи его сыновья, одного из них звали Майкл.
Смерть патриарха
Смерть патриарха
Джо Джексон рассказывал уже после смерти сына, что они "были очень близки, я кормил его с ложечки, когда он был совсем крохой, очень мы были близки".
Один из первых синглов семейного квинтета, который назывался "I'll Be There" стал планетарным хитом сразу же. Его исполнитель, повзрослев, получил титул короля поп-музыки.
Джо Джексону было 89 лет.