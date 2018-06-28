Европейская мечта: неделя на борту Aquarius

Прошло всего 12 часов, как мы покинули Катанию и уже получили первый сигнал. Есть информация, что около 300 человек дрейфуют без мотора и им нужна помощь.

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Мы всего в нескольких минутах от спасения лодки, в которой полно людей – около сотни или 120 человек терпят бедствие. На этом этапе все идет по плану.Мы грузим первых людей на спасательную лодку. Отправляемся на Аквариус с первыми беженцами. Возвращаемся обратно, но начинает темнеть.

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Атмосфера накаляется. Вокруг беспокойство. Макс, один из волонтеров Aquarius, знает, что главное сейчас - успокоить их. Волонтеры должны работать быстро. Пока Макс раздает спасательные жилеты, несколько человек внезапно схватились за нашу лодку. Есть опасность, что в суматохе она может опрокинуться.

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Беженцы паникуют.Макс видит, что плот начинает тонуть.Несколько людей упали в воду. В кромешной тьме невозможно разобраться, сколько людей в воде.

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В очередной раз появляется риск, что спасательная лодка может перевернуться. мы вынуждены дать задний ход и временно оставить тонущих людей. Спасатели делают все возможное, чтобы сохранить контроль над ситуацией.

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Следующие три часа мы следуем тем же маршрутом - курсируя между двумя надувными лодками и Aquarius. 219 человек спасены. Позже мы узнаем, что два беженца все же утонули.

Воскресенье, 10 июня 2018 года.

Здесь целые семьи, семь беременных женщин, маленькие дети и около 120 несовершеннолетних без родителей.

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Воскресенье, 17 июня 2018 года.

После семи изнурительных дней на борту, мы наконец-то видим землю. Вот и все: это долгожданный праздник. Теперь они в двух шагах от Европы, в шаге от того, чтобы начать нормальную жизнь.

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«Я немного волнуюсь. Мы думали, что все надежды потеряны, но вы приняли нас. Надежда снова жива», - говорит Рюард, один из спасенных мигрантов.

Радость и облегчение от выхода на берег вскоре сменяют эмоциональные прощания. За это время между волонтерами и мигрантами завязалась дружба.

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Рюард - последний, покидающий наш корабль. С этого момента он и его спутники - соискатели убежища.

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Отчаяние позади. Сейчас они отправляются в новое путешествие, где надежда все же жива.