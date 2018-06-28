Наиболее тяжелые последствия наводнений в Греции - на юго-востоке. Накануне власти объявили самый высокий, красный, уровень опасности. Размыты дороги, а по улицам в ряде городов можно передвигаться только вплавь. После мощных ливней на побережье автовладельцы обнаружили, что их машины смыло в море. Разрушены кафе и рестораны, первые этажи зданий затоплены.
Греция: вселенский потоп
Греция: вселенский потоп
Одна из пострадавших рассказывает, что она и ее соседи были вынуждены, чтобы чуть ослабить напор воды, даже сломать стены и открыть все канализационные люки на улицы, чтобы чуть уменьшить уровень потока.
В начале недели только за один день уровень осадков почти на всей территории Греции превысил полметра. Особенно сильно от стихии пострадал город Мандра, расположенный неподалеку от Афин.